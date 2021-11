Jorginho falha, mas faz de pênalti e garante empate do líder Chelsea com o United

(Foto: Matthew Childs/Reuters)





Com uma falha e um gol de pênalti, Jorginho foi o grande protagonista do empate por 1 a 1 no clássico entre Chelsea e Manchester United, em Stamford Brige. Noentanto, o resultado poderia ter sido diferente. O time de Thomas Tuchel mantém a liderança isolada, mas finalizou 24 vezes contra apenas três dos rivais e desperdiçou inúmeras chances de garantir a vitória. Cristiano Ronaldo começou no banco de reservas dos Diabos Vermelhos e só entrou no segundo tempo.

O Chelsea chega aos 30 pontos, continua líder isolado, mas agora vê os rivais mais próximos. O Manchester City tem 29, em segundo, e o Liverpool está com 28, em terceiro. O United é o oitavo, com 18 pontos. As duas equipes voltam a campo no meio da semana: o time de Thomas Tuchel visitao Watford na quarta-feira, e os Diabos Vermelhos fazem clássico com o Arsenal na quinta-feira, em casa. Confira a tabela completa!

Os líderes tiveram o controle da partida na maior parte do tempo. Terminaram a primeira etapa com 10 finalizações contra apenas uma, inofensiva, do Manchester United. Mas o Chelsea parou em De Gea e na falta de pontaria. Ao final do jogo, foram 24 chutes, contra apenas três dos Diabos Vermelhos. A melhor chance dos donos da casa nos 45 minutos iniciais foi em um belo chute de Rüdiger, que teve leve toque do goleiro espanhol e parou no travessão.

O panorama não mudou na volta do intervalo. Mas o castigo pela ineficiência ofensiva veio rápido para o Chelsea. Aos quatro minutos, Jorginho tentou dominar uma bola que chutada pela defesa rival, errou, e Sancho ficou com ela. O jovem saiu livre e abriu o placar, na segunda finalização dos Diabos Vermelhos no jogo. Os Blues não diminuíram o ritmo e conseguiram o empate. Aos 23, Jorginho se redimiu e converteu pênalti sofrido por Thiago Silva: 1 a 1.

Cristiano Ronaldo e Lukaku, que começaram o jogo no banco de reservas, entraram, mas pouco produziram. O português do United entrou aos 18 da segunda etapa, e o belga do Chelsea, recuperado de lesão, foi para a partida apenas aos 36. O time de Tuchel ainda teve uma ótima chance de garantir a vitória no último minuto, aos 51, nos pés de Rüdiger. Mas o alemão chutou para fora após cruzamento de Pulisic.

O técnico interino Michael Carrick optou por uma estratégia mais cautelosa, reforçou o meio-campo, e deixou Cristiano Ronaldo no banco. O português entrou apenas aos 18 minutos do segundo tempo, teve um cartão amarelo por reclamação e tocou apenas sete vezes na bola, sem finalizar. O camisa 7 não marca pela Premier League há três jogos. E mais: ele segue sem fazer um gol no Chelsea pelo Campeonato Inglês – seu único gol contra o rival foi na final da Champions em 2008. Falta apenas um gol para o português atingir os 800 na carreira em jogos oficiais.

Globo Esporte