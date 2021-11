Bia Haddad vence mais uma e vai às quartas do W60 de Santiago

(Foto: Divulgação / Argentina Open)





Depois de uma estreia tranquila, Bia Haddad (#80) voltou às quadras pelo W60+H de Santiago, torneio de nível ITF disputado no Chile, nesta quarta-feira (10) e mais uma vez confirmou o favoritismo. A brasileira até levou um susto ao sair atrás no começo, mas se recuperou logo em seguida e dominou até o fim para bater a chilena Fernanda Astete (#1115) por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2.

Essa foi a 76ª vitória de Bia Haddad na temporada. Cabeça de chave número 1 em Santiago, a brasileira está garantida nas quartas de final, onde vai encarar a ganhadora do duelo entre a a norte-americana Dasha Ivanova e a francesa Diane Parry.

No jogo contra Astete, Bia Haddad levou um susto ao ser quebrada e largar atrás no placar. Mas não passou disso. Após achar o ritmo, ela atropelou, terminando a partida com 81% dos pontos ganhos com o 1º serviço e 93% com o 2º, além de ter conquistado quatro breaks.

Garantida no Australian Open 2022, ela não disputa um Grand Slam desde Wimbledon 2019. Para seguir almejando subir posições no ranking da WTA, a brasileira precisa chegar ao menos na semifinal em Santiago, o que é esperado tendo em vista seu status de favorita dentro do torneio. Depois de começar fora do top 350, ela emplacou boas campanhas em torneios menores, voltou ao grupo das 100 melhores e segue embalada.

