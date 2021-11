Verstappen releva busca por títulos e vê futuro fora da F1 se for campeão

(Foto: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)





Max Verstappen desembarcará na Arábia Saudita para a penúltima etapa da Fórmula 1 em 2021, na próxima semana, já com chances de ser campeão. E diante da possibilidade de faturar seu primeiro título nos sete anos em que disputa a categoria, o holandês da RBR revelou que faz planos de um futuro tranquilo caso consiga vencer seu rival Lewis Hamilton.

- Na F1, não me preocupo tanto. Porque é isso, você zerou o jogo, então realmente não importa mais quantos títulos mais você ganhará, porque já conquistou um. Claro, eu sempre tentaria ganhar mais e vou trabalhar por isso, mas já estaria feito, esse seria o objetivo final. Depois disso, a pressão diminui - disse.

Verstappen lidera o atual campeonato com 351,5 pontos contra 343,5 do britânico da Mercedes, uma diferença que, nas últimas etapas, viu cair de 21 para oito pontos. Se Hamilton vencer e fazer a volta mais rápida na prova do dia 5 de dezembro, a dupla vai para Abu Dhabi empatada em pontos.

A partir daí, uma vitória pode ser decisiva. Vale lembrar que o britânico, vencendo as duas últimas corridas do campeonato, empata no número de triunfos com o rival da RBR, o que leva ao segundo critério de desempate adotado pela F1: número de segundos lugares; os dois têm sete.

O título de 2021 terá muito peso para os dois lados: se vencer, Verstappen será o primeiro holandês campeão da história da categoria. Já Hamilton tem a oportunidade de superar Michael Schumacher no número de títulos, anotando seu oitavo, e tornar-se o maior campeão de todos os tempos.

No entanto, caso conquiste o campeonato de 2021, Verstappen não se mostrou tão inclinado a seguir os passos do rival e enfrentar mais pressão pelo objetivo de ser um multicampeão. O holandês admitiu que consideraria explorar mais de um mundo que pouco viu, estando desde os 17 anos na F1:

- Vou me divertir muito piloto, então talvez lentamente, dê pra começar a pensar em outras coisas fora da Fórmula 1 para alcançar.

Após uma semana de intervalo, a F1 retorna no próximo fim de semana para a disputa do penúltimo evento de 2021, o estreante GP da Arábia Saudita. A prova será em 5 de dezembro.

Globo Esporte