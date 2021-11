Barcelona prioriza renovação e não considera a volta de Daniel Alves, diz imprensa espanhola

(Foto: Alejandro García/EFE)





O sonho de encerrar a carreira no Barcelona está longe de ser concretizado para Daniel Alves. Ao menos é o que dizem os jornais “Marca”, de Madri”, e o “Sport”, da cidade catalã. Nesta quarta-feira, os dois veículos publicam que o clube, no momento, não pensa na volta do experiente lateral, de 38 anos.

O diário de Madri é mais contundente e afirma que o clube descarta desde já a negociação. O jornal catalão, no entanto, é mais cauteloso. O “Sport” diz que o Barça está em um dilema, mas, no momento, não considera contratar o brasileiro.

Com a chegada do técnico Xavi, o clube quer priorizar o processo de renovação do elenco e dar mais espaço aos jovens formados nas categorias de base. Contratar Daniel Alves, de 38 anos, iria contra a essa política, segundo publicou os dois jornais.

Nesta semana, o jornalista italiano especialista em mercado do futebol, Nicolò Schira, e o site Uol publicaram que o ex-jogador do São Paulo tem reunião com a diretoria do Barcelona nos próximos dias. Nas redes sociais, a assessoria de imprensa de Daniel negou a informação.

Na apresentação de Xavi, o presidente do clube, Joan Laporta, foi questionado sobre o lateral brasileiro, mas se limitou a dizer que Daniel se reaproximou do Barça nas últimas semanas.

– Dani está ajudando o novo clube de muitas maneiras, também nos ofereceu ajuda numa melhora esportiva – disse Laporta.

Os rumores sobre um possível retorno do jogador ao clube onde atuou entre 2008 e 2016 começaram quando ele, em entrevista ao “Sport”, se ofereceu ao Barça. Pouco depois, Daniel assistiu à vitória da equipe sobre o Dínamo de Kiev pela Liga dos Campeões no Camp Nou e intensificou as especulações.

Daniel está na Europa e pretende acertar com um clube estrangeiro. A intenção do lateral é que ele defina o seu destino até o meio de dezembro. A partir do início de janeiro, quando abre a janela de transferências, ele poderia assinar o contrato e se apresentar à nova equipe.

O lateral rescindiu com o São Paulo no meio de setembro, 15 meses antes do previsto. A saída do veterano se deu após um atrito com a diretoria tricolor e a cobrança de uma dívida milionária. O clube se comprometeu a pagar 60 parcelas de R$ 400 mil, totalizando R$ 24 milhões. O débito com o lateral-direito começa a ser quitado a partir de janeiro do ano que vem.

O ex-jogador de Barcelona, Juventus e PSG chegou a negociar com Fluminense, Flamengo e esteve perto de fechar com o Athletico-PR. Além disso, ele foi sondado por clubes do Catar e do México. No entanto, ele preferiu esperar até janeiro para definir o destino.

Globo Esporte