Garrafa arremessada em Payet interrompe clássico entre Olympique de Marselha e Lyon

Mais uma vez, o principal jogo da rodada do Campeonato Francês teve problemas extracampo. Neste domingo, uma garrafa de água cheia arremessada pela torcida do Lyon no meia Payet, do Olympique de Marselha, aos cinco minutos de jogo, levou a partida no estádio Décines-Charpieu a ser interrompida. O árbitro mandou as duas equipes para o vestiário.

Payet estava se preparando para cobrar o escanteio quando começou a ser acossado pela torcida do Lyon, logo no segundo minuto de jogo. O meia se afastou, o árbitro conversou com autoridades à beira do campo, mas, quando o jogador voltou à bandeirinha para bater, acabou sendo atingido pela garrafa na cabeça.

O meia francês ficou caído no gramado e precisou ser atendido pelos médicos. Os jogadores do Olympique, então, saíram de campo, assim como os do Lyon e o trio de arbitragem. De acordo com a mídia francesa, o agressor foi identificado e expulso da arquibancada.

Em 22 de agosto, Payet foi vítima da torcida do Nice. Mas revidou, jogando de volta os objetos atirados da arquibancada, e começou uma grande confusão com briga no campo. O jogo foi suspenso e teve que ser disputado posteriormente sem a presença do público.

Em 18 de setembro, durante o dérbi do norte entre Lens e Lille, torcedores do time local invadiram o campo durante o intervalo do jogo para conter a agressão dos visitantes em outro setor do estádio. A volta para o segundo tempo precisou ser atrasada, e a partida só pôde ser recomeçada com policiais à beira do gramado.

