Manchester United chega a acordo com Ralf Rangnick para ser técnico interino

Quatro dias depois da demissão de Ole Gunnar Solskjaer, o Manchester United já tem um novo técnico. Segundo o jornal "The Athletic", o clube inglês acertou com Ralf Rangnick, atualmente chefe de Esporte e Desenvolvimento do Lokomotiv Moscou. O acordo com o alemão seria até maio, uma vez que o United busca um técnico apenas para conduzir o time até o final da temporada. Ainda de acordo com a publicação, Rangnick teria mais dois anos no clube, mas como consultor.

O alemão, que já comandou o RB Leipzig e o Schalke 04, era um dos quatro nomes especulados pela imprensa britânica. Após a saída de Solskjaer, ele, Ernesto Valverde, Lucien Favre e Rudi Garcia eram os principais candidatos.

Por motivos de permissão de trabalho, ele não estará no comando a tempo para o jogo contra o Chelsea, no próximo domingo.

O Manchester United, no entanto, tem em mente a contratação em definitivo de Mauricio Pochettino, do Paris Saint-Germain, mas essa alternativa não parece viável. O PSG informou que não houve qualquer proposta formal por seu atual treinador do time principal, e é pouco provável que ele troque de clube antes do fim da temporada.

Solskjaer foi demitido no último domingo após mais um vexame: derrota do United para o Watford, por 4 a 1. Este foi o quinto tropeço da equipe nos últimos seis jogos. O Manchester United segue estacionado na tabela do Campeonato Inglês. A equipe está na sétima colocação, com 17 pontos, 12 a menos que o primeiro colocado Chelsea.

