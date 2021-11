Walter assina e é o novo reforço do Santa Cruz para 2022

(Foto: André Costa/O Popular)





Walter é o novo atacante do Santa Cruz. Após dias de expectativa pelo interesse do clube, o contrato do jogador foi assinado e ele é aguardado durante a semana para participar da reapresentação do elenco, no próximo dia 29 de novembro.

Ainda em Goiânia, onde passa férias, o jogador se encontrou com o executivo de futebol Marcelo Segurado - principal responsável pelas negociações - e acertou os últimos detalhes do acerto. Juntos, trabalharam no Goiás - onde Walter foi eleito para a seleção da Série A de 2013.

Apesar de ser recifense, Walter Henrique da Silva nunca atuou por um clube pernambucano. Nas categorias de base, chegou a vestir a camisa coral e foi artilheiro do Campeonato Pernambucano Sub-15. Revelado pelo Internacional, o centroavante tem passagens por Athletico, Fluminense, Atlético-GO, Paysandu e CSA.

Após uma segunda passagem apagada pelo Athletico, em 2020, o jogador defendeu Vitória, São Caetano e Botafogo-SP nesta temporada. Em 26 partidas disputadas por esses três clubes, balançou as redes três vezes.

Walter chega como a principal aposta do Santa Cruz para o lugar deixado por Pipico - camisa 9 da equipe desde 2018. Na posição, o técnico Leston Júnior também conta com o prata da casa Léo Gaúcho, de 20 anos.

Globo Esporte