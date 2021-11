Mancini não se abala com Itália na repescagem: "Vamos para a Copa. Talvez até ganhemos"

(Foto: Jason Cairnduff/Reuters)





Pouco mais de quatro meses depois de conquistar a Europa, a Itália sofre um baque. Pela segunda vez seguida, vai disputar a repescagem para tentar ir à Copa do Mundo. Mas o técnico Roberto Mancini tentou manter a confiança após o empate por 0 a 0 com a Irlanda do Norte e a perda da vaga direta. O treinador disse que a Azzurra não vai ficar fora do Mundial.

“Precisamos do máximo de tranquilidade até março. Vamos recuperar as forças e nos classificaremos para a Copa do Mundo. Estou confiante, talvez a gente até ganhe (a Copa)", declarou Mancini.

A Itália foi para as duas rodadas finais das eliminatórias em situação tranquila. Recebeu a Suíça em Roma, mas ficou no 1 a 1, com um pênalti perdido por Jorginho no fim. Nesta segunda, visitou a Irlanda do Norte e não saiu do 0 a 0. Com 16 pontos, ficou atrás dos suíços no Grupo C. E Roberto Mancini admite: a tetracampeã mundial deveria ter se garantido há muito tempo.

– É um grupo que devia ter sido encerrado antes deste jogo. A partida contra a Bulgária foi a primeira, em setembro, após duas rodadas. Poderíamos ter vencido facilmente, mas também devemos considerar os dois pênaltis perdidos contra a Suíça (nos dois jogos). Devemos reencontrar o que fizemos de especial. Se você tiver as oportunidades e não marca, poderá ter um pouco de dificuldade – analisou o treinador.

A repescagem será no fim de março do ano que vem. Serão 12 seleções europeias na disputa por apenas três vagas para a Copa do Mundo, em dois jogos únicos de mata-mata. Os 10 segundos colocados das eliminatórias se juntam às duas seleções melhores colocadas da Liga das Nações que não se classificaram para o Mundial.

O sorteio dos duelos será no fim deste mês. As seis seleções com melhores pontuações nas eliminatórias serão cabeças de chave e mandantes nos jogos de semifinais. O anfitrião da partida decisiva, que vale a vaga na Copa, também será definido em sorteio.

Além da Itália, estão na repescagem, até o momento, Portugal, Suécia, Escócia, Rússia, Polônia e Macedônia do Norte.

