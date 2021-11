Mirando nas paralimpíadas, skatistas se reúnem na 2ª etapa do Circuito Paraskate Tour

Adrenalina, manobras radicais e superação, a 2ª etapa do Circuito Paraskate Tour promete agitar o Centro de Esportes Radicais do Bom Retiro no final de semana de 27 e 28 de novembro. O objetivo do primeiro evento do país dedicado a skatistas PCD (pessoa com deficiência) é popularizar o esporte, mostrando o alto nível da performance dos atletas, e buscar a inclusão da modalidade nas Paralimpíadas de 2028, em Los Angeles.

A 1ª etapa do evento, idealizado pelo paraskatista Vini Sardi, foi um sucesso e ganhou repercussão nacional e internacional. A competição virou notícia no Brasil e em outros países do mundo, como China e Japão. Para Sardi, o impacto reforça a necessidade de mais investimentos em categorias voltadas ao público PCD. “Estou muito feliz por esse sonho realizado. Tivemos a oportunidade de apresentar vários atletas e uma grande oportunidade para a divulgação para que nosso esporte esteja nas Paraolimpíadas 2028 de Los Angeles”, apontou.

“Após a realização com sucesso da 1ª etapa, vamos com tudo para esta 2ª etapa, que promete atrair ainda mais paraskatistas e consolidar o evento com um feito inédito no cenário mundial, é um prazer enorme estarmos envolvidos na realização deste projeto” afirma Marco Ferragina, presidente da Associação de Skate Universitário, entidade responsável pela organização e realização do Circuito Paraskate Tour.

A primeira edição contou com a presença de 14 atletas de diversos estados brasileiros nas modalidades street e park. Para a segunda etapa, as inscrições estão abertas para novos atletas com interesse em participar. Durante o evento, todos protocolos sanitários serão seguidos. Para quem quiser acompanhar as manobras ao vivo, o Circuito Paraskate Tour será transmitido em tempo real. Para mais informações, acompanhe as novidades no instagram oficial do evento (@paraskatetour).

CIRCUITO PARASKATE TOUR

Quando: 2ª ETAPA - 27 e 28 de novembro

Onde: Centro de Esportes Radicais - Bom Retiro, São Paulo.