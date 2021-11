Giuliano sai com dores musculares e vira preocupação no Corinthians para clássico de domingo

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)





O Corinthians ganhou uma preocupação para o clássico de domingo, contra o Santos, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com um desconforto no músculo posterior da coxa direita, o meio-campista pediu para sair ainda no primeiro tempo da derrota por 1 a 0 contra o Flamengo, no Maracanã, e deu lugar ao volante Du Queiroz. Ele ficou em campo por cerca de 23 minutos.

Segundo a assessoria de imprensa do Timão, o jogador será reavaliado em São Paulo. O camisa 11 vinha numa sequência de 19 partidas consecutivas como titular.

Outro que saiu e recebeu atendimento no banco de reservas foi Jô, que deu lugar a Vitinho na segunda etapa, quando Sylvinho mexeu na estrutura da equipe. O atacante fez gelo na coxa esquerda, mas não deve ser problema para a sequência da equipe.

O Timão, é bom lembrar, pode voltar a ter Willian no banco de reservas no clássico do fim de semana. Desfalque nos últimos sete jogos, ele se recuperou de lesão muscular e já faz treinos com bola.

Globo Esporte