Pedri é eleito o “Golden Boy” de 2021 na Europa

O meia Pedri foi eleito o melhor jogador sub-21 na Europa na votação “Golden Boy”, promovida pelo jornal italiano Tuttosport. Jogador do Barcelona e da seleção da Espanha, Pedri receberá o troféu em cerimônia marcada para o dia 13 de dezembro.

“Receber esse troféu me deixa muito orgulhoso. Obrigado a todos os membros do júri e torcedores que sempre me apoiaram, neste ano incrível de 2021 para mim”, declarou Pedri, em vídeo enviado ao "Tuttosport".

A votação do Golden Boy ocorre apenas com atletas sub-21 que disputam ligas da primeira divisão na Europa. Pedri terminou a eleição com 318 pontos, contra 119 do segundo colocado, o inglês Jude Bellingham, do Borussia Dortmund. Dos 40 jornalistas selecionados para votar, 24 colocaram o espanhol em primeiro lugar.

Votação

Cada jornalista indica o seu top-5. A pontuação do primeiro colocado é de 10 pontos, sete para o segundo, cinco para o terceiro, três para o quarto e o quinto leva um ponto. Para concorrer, o jogador precisa ter nascido depois de 1 de janeiro de 2001 e estar registrado em um clube das primeiras divisões da Europa.

Todos os vencedores da história do troféu:

2021: Pedri (Barcelona)

2020: Haaland (Borussia Dortmund)

2019: João Félix (Benfica e Atlético de Madrid)

2018: De Ligt (Ajax)

2017: Mbappé (Monaco e PSG)

2016: Renato Sanches (Benfica e Bayern de Munique)

2015: Martial (Monaco e Manchester United)

2014: Sterling (Liverpool)

2013: Pogba (Juventus)

2012: Isco (Malaga)

2011: Götze (Borussia Dortmund)

2010: Balotelli (Inter de Milão)

2009: Alexandre Pato (Milan)

2008: Anderson (Manchester United)

2007: Agüero (Atlético de Madrid)

2006: Fabregas (Arsenal)

2005: Messi (Barcelona)

2004: Rooney (Everton)

2003: Van der Vaart (Ajax)