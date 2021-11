Dentinho se despede do Shakhtar e retornará ao Brasil para analisar propostas

Após quase uma década de serviços prestados, a trajetória de Dentinho Shakhtar Donetsk chegou ao fim. O atacante de 32 anos realizou neste domingo seu último jogo com a camisa do clube ucraniano, atuando por cinco minutos diante do Kolos Kovalivka. Com contrato se encerrando na segunda-feira, ele decidiu não estender o vínculo, e recebeu uma homenagem neste domingo.

Dentinho agora retornará ao Brasil para poder descansar ao lado da família, que nem mesmo voltou à Ucrânia no começo da atual temporada. O objetivo do jogador é analisar com calma propostas - algumas delas já na mesa. Então, tomará uma decisão, sem descartar o retorno ao futebol brasileiro.

Formado nas categorias de base do Corinthians, Dentinho deixou o clube paulista em 2011, aos 22 anos, para rumar para o Shakhtar. Desde então, construiu sua trajetória no futebol ucraniano, passando, também, uma temporada emprestado ao Besiktas, da Turquia, em 2012. Foram 197 jogos pelo clube de Donetsk, com 29 gols e 16 assistências.

Neste período, o atacante participou de 16 conquistas e se tornou o brasileiro com mais títulos na história do Shakhtar. Foram seis do Campeonato Ucraniano, cinco Copas da Ucrânia e cinco Supercopas do país. Em sua trajetória, viveu momentos históricos como o gol do título da Copa da Ucrânia de 2019, duas atuações com bolas na rede diante do Real Madrid pela Liga dos Campeões e dois gols em clássicos contra o rival Dínamo de Kiev.

Globo Esporte