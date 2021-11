Festa carvoeira! Criciúma bate o Paysandu e conquista acesso à Série B

(Foto: Celso da Luz/ Assessoria de imprensa Criciúma E.C.)





O preto, o branco e o amarelo são as cores da alegria em Santa Catarina. O Criciúma está de volta à Série B do Brasileiro. O Tigre garantiu o acesso ao vencer na tarde deste sábado o Paysandu, por 1 a 0, na Curuzu, em Belém, pela última rodada do quadrangular final da Série C.

O gol marcado pelo atacante Henan, porém, de nada adiantaria se o Botafogo-PB vencesse o Ituano no outro jogo do Grupo C. Porém, o time paraibano foi derrotado pelo paulista, por 3 a 1, em Itu.

Assim, a classificação final da chave apontou a liderança do Ituano, com 13 pontos, enquanto o Criciúma ficou na segunda posição, com nove pontos. O Botafogo-PB foi o terceiro, com oito, enquanto o Paysandu acabou na lanterna, com dois.

Ao longo da Série C, o Criciúma teve dois treinadores. Paulo Baier ficou à frente do time por 19 jogos (toda a primeira fase e a primeira partida do quadrangular). Claudio Tencati comandou o Tigre nas cinco partidas finais da fase decisiva.

A campanha do Tigre

Primeira fase

18 jogos

9 vitórias

3 empates

6 derrotas

19 gols pró

16 gols contra

3 saldo de gols

55,6% de aproveitamento





Quadrangular final

6 jogos

2 vitórias

3 empates

1 derrota

3 gols pró

1 gol contra

2 saldo de gols

50% de aproveitamento



Globo Esporte