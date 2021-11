Juventus bate Fiorentina com gol nos acréscimos e volta a vencer no Italiano após três partidas

Sem vencer há três jogos no Campeonato Italiano, a Juventus quase chegou ao quarto compromisso sem conseguir os três pontos. No entanto, Cuadrado, com um gol nos acréscimos, garantiu a vitória suada sobre a Fiorentina por 1 a 0, neste sábado, pela 12ª rodada da competição.

O resultado deixou a Juventus com 18 pontos, mesmo número da Fiorentina (7ª posição). A Velha Senhora, entretanto, ocupa o 8º lugar devido aos critérios de desempate. O Napoli, que ainda joga na rodada, lidera com 13 pontos a mais que o time de Massimiliano Allegri.

Após um primeiro tempo sem gols (e sem chutes a gol da Juventus), a etapa final foi mais animada, com Chiesa carimbando a trave inclusive. Aos 27, o zagueiro sérvio Milenkovic foi expulso após levar o segundo amarelo.

Com um homem a mais, a Juventus pressionou e, na base da raça, conseguiu a vitória aos 46 do segundo tempo. Graças a um gol do meia-atacante colombiano Juan Cuadrado, que fez jogada individual e chutou cruzado rasteiro no canto.

Quatro brasileiros em campo

Convocados por Tite para os jogos da Seleção nas Eliminatórias, os laterais Danilo e Alex Sandro foram titulares na Juventus, que teve ainda no banco de reservas os brasileiros Arthur (ex-Grêmio) e Kaio Jorge (ex-Santos e que entrou faltando pouco mais de dois minutos para o apito final no lugar de Morata). Pelo lado da Fiorentina, o zagueiro Igor Julio entrou no segundo tempo.

Globo Esporte