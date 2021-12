Com cinco nordestinos na disputa, região recebe pela primeira vez o Prêmio Brasil Olímpico

Pela primeira vez em 22 anos de história, o Prêmio Brasil Olímpico, que seleciona os melhores do ano no esporte, será realizado no Nordeste. Nesta terça-feira, a partir das 20hs (transmissão do SporTV 2), Aracaju (Sergipe) recebe o "Oscar do Esporte", que tem como principal atração da noite a escolha do melhor atleta homem e da melhor atleta mulher da temporada.

E o tempero especial é que cinco dos seis indicados são da região: entre os homens o canoísta Isaquias Queiroz (Bahia), o surfista Ítalo Ferreira (Rio Grande do Norte) e o boxeador Hebert Conceição (Bahia), enquanto no feminino tem a skatista Rayssa Leal (Maranhão), a nadadora Ana Marcela Cunha (Bahia) e a ginasta Rebeca Andrade, que é paulista e a única não nordestina na disputa.

- É uma honra muito grande pode ver que o Nordeste representou muito bem o Brasil nos Jogos Olímpicos. Isso mostra a garra que a gente tem e o carinho que a gente tem pelo nosso país e pelo nosso estado. Muito importante o Comitê Olímpico realizar esse evento no Nordeste porque a gente mostrou nossa potência e nossa dedicação no esporte brasileiro - disse Isaquias Queiroz, que já levou o prêmio três vezes.

Um júri de especialistas votou nos melhores de 2021 em cada uma das modalidades olímpica (veja a lista de vencedores abaixo) e indicou três nomes no masculino e três no feminino para a premiação geral, que engloba todos os esportes.

- Um ano muito especial para mim, muitas conquistas e estou muito feliz. Não conquistei nada sozinho, mas represento muitas pessoas que me ajudaram. Uma equipe inteira que trabalhou junto comigo. A medalha de ouro olímpica foi especial. Sendo representante nordestino, é ainda mais especial. O Nordeste foi tão forte e tão bem sucedido nas Olimpíadas. A gente que faz parte de uma região que muitas vezes foi descriminada. Que venham outras conquistas para o Nordeste e para o Brasil - disse Hebert Conceição, ouro nas Olimpíadas na categoria até 75kg do boxe.

O Brasil comemorou, em Tóquio, a melhor campanha da história. Foram sete ouros, seis pratas e oito bronzes, totalizando 21 medalhas e a 12ª posição no quadro de medalhas.

ATLETA DA TORCIDA

O público poderá voltar no Atleta da Torcida. A votação foi aberta há duas semanas e seguirá até o início do evento desta terça-feira. O apaixonado por esporte pode entrar no www.pbo.cob.org.br e escolher um dos selecionados para a votação.

Alison Santos (atletismo)

Ana Marcela Cunha (maratonas aquáticas)

Beatriz Ferreira (boxe)

Bruno Fratus (natação)

Darlan Romani (atletismo)

Douglas Souza (vôlei)

Fernanda Garay (vôlei)

Formiga (futebol)

Gabriel Medina (surfe)

Hebert Souza (boxe)

Isaquias Queiroz (canoagem velocidade)

Ítalo Ferreira (surfe)

Kahena Kunze (vela)

Martine Grael (vela)

Mayra Aguiar (judô)

Pedro Barros (skate)

Rayssa Leal (skate)

Rebeca Andrade (ginástica artística)

Robert Scheidt (vela)

Rosamaria Montibeller (vôlei)





JANETH LEVA PRÊMIO

Campeã mundial em 1994 e medalhista olímpica de prata em Atlanta 1996 e de bronze em Sydney 2000, a ex-jogadora de basquete Janeth Arcain será homenageada pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil) durante o Prêmio Brasil Olímpico. Ela receberá o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, honraria máxima concedida pela entidade, que homenageia atletas e ex-atletas que representem os valores olímpicos e faz alusão ao bicampeão olímpico do salto triplo (1952 e 1956).

OS MELHORES TÉCNICOS

Seis técnicos campeões olímpicos vão receber a premiação de melhores do ano em 2021. Em reconhecimento ao trabalho que rendeu a medalha de ouro, André Jardine (futebol), Fernando Possenti (maratonas aquáticas), Francisco Porath (ginástica artística), Javier Torres (vela), Lauro Souza, o Pinda (canoagem velocidade) e Mateus Alves (boxe) levarão o troféu. O único dos campeões olímpicos que não teve o treinador indicado para receber o prêmio foi Ítalo Ferreira, porque o surfista não contou com um técnico no Japão.

PREMIADOS EM CADA UMA DAS MODALIDADES

Atletismo - Alison dos Santos

Badminton - Ygor Coelho

Basquete 3x3 - Fabrício Veríssimo

Basquete 5 x 5 - Clarissa dos Santos

Beisebol - Thyago Vieira

Boxe - Hebert Conceição Souza

Canoagem Slalom - Ana Sátila

Canoagem Velocidade - Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX Freestyle - Eduarda Bordignon

Ciclismo BMX Racing - Renato Rezende

Ciclismo Estrada – Vinícius Rangel

Ciclismo Mountain Bike - Henrique Avancini

Ciclismo Pista - Wellyda Rodrigues

Desportos na Neve - Michel Macedo

Desportos no Gelo - Nicole Silveira

Escalada Esportiva - Felipe Ho Foganholo

Esgrima - Nathalie Moellhausen

Futebol - Richarlison

Ginástica Artística - Rebeca Andrade

Ginástica de Trampolim - Camilla Gomes

Ginástica Rítmica - Duda Arakaki

Golfe - Alexandre Rocha

Handebol - Bruna de Paula

Hipismo Adestramento - João Victor Oliva

Hipismo CCE - Carlos Parro

Hipismo Saltos - Marlon Zanotelli

Hóquei sobre Grama e Indoor - Vinicius Vaz

Judô - Mayra Aguiar

Karatê – Vinícius Figueira

Levantamento de Pesos - Jaqueline Ferreira

Maratona Aquática - Ana Marcela Cunha

Nado Artístico - Laura Miccuci e Luisa Borges

Natação - Bruno Fratus

Pentatlo Moderno - Danilo Fagundes

Polo Aquático - Ana Beatriz Mantellato

Remo - Lucas Verthein

Rugby - Isadora Cerullo

Saltos Ornamentais - Kawan Pereira

Skate - Rayssa Leal

Softbol - Mariana Pereira

Surfe - Italo Ferreira

Taekwondo - Milena Titoneli

Tênis - Luisa Stefani e Laura Pigossi

Tênis de Mesa - Hugo Calderano

Tiro com Arco - Marcus D’Almeida

Tiro Esportivo - Felipe Wu

Triatlo – Vittoria Lopes

Vela - Martine Grael e Kahena Kunze

Vôlei – Fernanda Garay

Vôlei de Praia - Duda Lisboa

Wrestling - Laís Nunes