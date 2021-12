Novo técnico do United enaltece boa forma de Cristiano Ronaldo: "Nunca vi alguém assim"

(Foto: Getty Images)





O novo técnico do Manchester United, Ralf Rangnick, foi apresentado oficialmente pelo clube inglês nesta sexta-feira. O alemão comandará o time interinamente até o final da temporada, para depois assumir uma função de consultor pelos próximos dois anos. Em sua primeira entrevista coletiva, ele enalteceu a principal estrela do grupo, o português Cristiano Ronaldo.

— Assisti-lo ontem à noite, especialmente no segundo tempo quando fez a diferença... Na idade dele, nunca vi um jogador em tão boa forma. O que vi de Cristiano Ronaldo é que ele está mais do que comprometido pelo time. Ele ainda é um jogador que pode facilmente fazer a diferença. Você sempre deve adaptar o seu estilo ou ideias aos jogadores que tem, não o contrário — comentou o técnico.

Rangnick assume o Manchester United no lugar do também interino Michael Carrick, que não vai mais permanecer na comissão técnica. O técnico alemão acompanhou das tribunas de Old Trafford a vitória emocionante do United sobre o Arsenal, jogo em que o atacante Cristiano Ronaldo chegou a 801 gols na carreira.

— É óbvio que o time tem talento e experiência. O desafio é trazer mais equilíbrio à equipe. Mesmo contra o Arsenal foram necessários três gols para vencer. A média de gols sofridos é de quase dois por partida, algo demais — comentou o treinador.

Rangnick tentou convencer Carrick a ficar durante uma conversa de uma hora nos últimos dias. Além disso, o novo treinador também conversou no domingo com o antecessor, Ole Gunnar Solskjaer, para entender melhor o funcionamento da equipe.

Ralf Rangnick ainda tenta trazer mais integrantes para a sua comissão técnica no United, mas esses profissionais dependem de visto de trabalho. Ele vai conhecer o elenco na tarde desta sexta-feira e deve ter pelo menos mais um treino no sábado antes de sua estreia.

— É sobre conhecer os jogadores, conversar com eles e explicar a eles como vai ser a minha abordagem. Sou muito ambicioso e quero o melhor. Mas temos que ser realistas, a distância entre nós e os três primeiros (da Premier League) é muito grande. É sobre desenvolver a performance e construir confiança de controlar o jogo — afirmou.

Ele deixou no ar a possibilidade de ser efetivado ao final da temporada, caso o rendimento da equipe convença a diretoria.

Questionado sobre possíveis contratações durante a janela de transferências de inverno, Rangnick se disse mais preocupado com solução de longo prazo. No meio do ano, o clube contratou os atacantes Cristiano Ronaldo e Jadon Sancho, e o zagueiro Varane.

— O clube não tem uma continuidade em contratações que estejam alinhadas ao DNA do clube. Para o futuro, a diretoria e eu temos a mesma opinião: é importante não fazer muitas mudanças de técnico — declarou.

O Manchester United ocupa no momento a sétima posição na tabela do Campeonato Inglês, com 21 pontos, a 12 de distância do líder Chelsea. O primeiro jogo com Ralf Rangnick será no próximo domingo, contra o Crystal Palace, em Old Trafford. No mês de dezembro, o time vai fazer seis confrontos contra equipes que estão abaixo dele na classificação.

