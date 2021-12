Robert Williams dá toco decisivo, e os Celtics batem os Sixers

Num duelo equilibrado e de domínio das defesas, o Boston Celtics bateu o Philadelphia 76ers por 88 a 87 na noite desta quarta-feira, em Boston, com um toco do pivô Robert Williams no último lance (veja o vídeo abaixo). Ele impediu que o arremesso do perímetro de Georges Niang alcançasse o aro, e decretou a vitória após 16 trocas de liderança e 15 ocasiões de empates. Williams perdera seis dos últimos sete jogos com doença não-relacionada a covid.

A estrela da noite foi Jayson Tatum, com 26 pontos e 16 rebotes. Dennis Schroder foi o segundo cestinha de Boston, com 13 pontos. Al Horford fez 10, com 8 rebotes, e ajudou Robert Williams a conter Joel Embiid. O pivô dos Sixers não passou de 13 pontos, com 3 cestas em 17 tentativas de quadra, apesar dos 18 rebotes, 6 assistências, 2 roubos e 3 tocos.

O maior pontuador de Philadelphia foi Seth Curry, com 17, além de 6 assistências. Shake Milton saiu do banco e contribuiu com 16, em noite abaixo da crítica dos Sixers em aproveitamento de arremessos - 37,1% de quadra e 25,8% do perímetro. O time tem agora 50% de triunfos nos primeiros 22 jogos da temporada, mas a sequência atual é de 3-9 nos últimos 12 encontros. O próximo desafio é contra o Atlanta Hawks, sexta-feira, fora de casa.

Já os Celtics, que têm a quinta melhor defesa da NBA em pontos cedidos por 100 posses de bola, vêm de boa sequência. Ganharam 10 dos últimos 15 jogos, depois de começar a temporada com 2-5. O time ocupa a sétima colocação do Leste e encara agora o Utah Jazz, fora de casa, na sexta-feira.

Destaques

Celtics

Jayson Tatum (26 pts, 16 rebs)

Dennis Schroder (13 pts)

Al Horford (10 pts, 8 rebs, 5 tocos)

Robert Williams (10 pts, 4 rebs, 3 tocos)





Sixers

Seth Curry (17 pts, 6 asts)

Shake Milton (16 pts)

Joel Embiid (13 pts, 18 rebs, 6 asts, 2 roubos, 3 tocos)





Principais desfalques

Celtics

Ninguém.





Sixers

Ben Simmons (não está com o time)





Estatísticas decisivas

Turnovers

Celtics 13

Sixers 7

Pontos gerados a partir de turnovers

Celtics 2

Sixers 9

Pontos em transição

Celtics 0

Sixers 11

Arremessos de quadra

Celtics 33/79 (41,8%)

Sixers 33/89 (37,1%)

Arremessos de três

Celtics 11/28 (39,3%)

Sixers 8/31 (25,8%)

Lances livres

Celtics 11/15 (73,3%)

Sixers 13/17 (76,5%)





O jogo

Primeiro período - Celtics 21 a 20: Shake Milton saiu do banco, anotou 12 pontos para os Sixers e foi o destaque da primeira parcial, com 5 de 5 de quadra e 2 de 2 do perímetro em 7 minutos. O time da casa chegou a liderar por 12, mas terminou com apenas um de vantagem. Boston foi melhor nos pontos no garrafão (10 a 4). Os Sixers, nos pontos em transição (6 a 0).

Segundo período - Celtics 23 a 20: Joel Embiid terminou o primeiro tempo com 1 de 9 em tentativas de quadra, para 4 pontos e 7 rebotes em 16 minutos. Os Celtics, com a quinta melhor defesa da NBA, contiveram os Sixers a 40 pontos. Do outro lado, Tatum liderou a primeira metade com 10 pontos e 9 rebotes. Placar de 44 a 40 no intervalo.

Terceiro período - Sixers 23 a 20: Embiid acertou 1 de 5 arremessos de quadra no período, 2 de 14 no total para Philadelphia. Ele contava 9 pontos. Ainda assim, o time se manteve no jogo, com Seth Curry no comando do ataque. Ninguém abriu mais de cinco pontos na parcial, o que retrata o equilíbrio do duelo. Placar de 64 a 63 para os donos da casa.

Quarto período - Empate em 24: Nenhum time passou dos 4 pontos de liderança no último quarto, o que mostra o equilíbrio do duelo. Nos momentos decisivos, Schroder errou um arremesso e Embiid pegou o rebote. Após pedido de tempo com 6 segundos no relógio, Niang recebeu a bola no perímetro e tentou o chute da virada. Robert Williams saltou e resvalou a bola. Os Celtics riram por último.

Agenda

Celtics

03/12 - Jazz (fora)

04/12 - Blazers (fora)

07/12 - Lakers (fora)

Sixers

03/12 - Hawks (fora)

06/12 - Hornets (fora)

08/12 - Hornets (fora)





Outros jogos da noite

Indiana Pacers 111

Atlanta Hawks 114





Orlando Magic 108

Denver Nuggets 103





Washington Wizards 115

Minnesota Timberwolves 107





Miami Heat 85

Cleveland Cavaliers 111





Milwaukee Bucks 127

Charlotte Hornets 125





New Orleans Pelicans 107

Dallas Mavericks 139





Oklahoma City Thunder 110

Houston Rockets 114



Globo Esporte