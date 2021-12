Enzo Fittipaldi é hospitalizado após bater em largada da F2 na Arábia Saudita

(Foto: Dan Mullan/Getty Images)





A corrida 3 da Fórmula 2 na Arábia Saudita neste domingo foi marcada por um incidente sério na largada: neto do bicampeão da Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, Enzo Fittipaldi acertou em cheio a traseira do francês Theo Pourchaire, que em terceiro lugar, ficou parado no grid ao apagar das luzes.

Os dois foram atendidos na pista e, conscientes, encaminhados de helicóptero para o Hospital das Forças Armadas de Jeddah, segundo o comunicado da categoria.

- Os pilotos foram atendidos imediatamente por equipes médicas e de emergência. Estavam conscientes e foram removidos pelas equipes médicas atendentes. Ambos foram transferidos de ambulância e helicóptero para o Hospital das Forças Armadas King Fahad, em Jeddah - informou a Federação Internacional do Automobilismo (FIA).

A largada da prova já havia sido postergada em razão de reparos feitos na pista, em barreiras de proteção, que obrigaram os pilotos a retornar para o pit lane no sentido contrário do traçado. Na volta de apresentação o franco-suíço Clement Novalak ficou parado no grid e teve que recolher o carro para largar dos boxes.

Foi no começo definitivo da prova que o mesmo problema se deu com o carro de Pourchaire; enquanto boa parte dos pilotos se desviou do monoposto do francês, Fittipaldi se aproximou sem visibilidade por conta da movimentação do grid e acertou com força a traseira do piloto da ART Grand Prix.

O impacto arrastou ambos para alguns metros do ponto da batida: o brasileiro parou no muro, enquanto Pourchaire ficou atravessado no meio da pista.

Um terceiro carro quase se envolveu no choque, mas conseguiu passar entre os dois. Em consequência, a prova foi imediatamente paralisada com uma bandeira vermelha, além da sinalização da bandeira branca - que indica que há ambulância na pista.

A corrida foi reiniciada alguns minutos depois, mas paralisada antes do tempo previsto devido a uma outra batida, do também brasileiro Guilherme Samaia e o britânico Olli Caldwell, que saíram do carro sem problemas. A vitória ficou com o pole e candidato ao título de 2021, o australiano Oscar Piastri.

Neste fim de semana, o brasileiro de 20 anos conquistou seus primeiros pontos na F2, com o sétimo lugar na corrida 2 em Jeddah. Fittipaldi, que era piloto da Charouz na Fórmula 3, foi chamado na etapa da Itália em Monza para ocupar o lugar deixado por David Beckmann, que deixou a F2 por problemas financeiros.

Enzo é irmão mais novo de Pietro Fittipaldi, piloto de testes da Haas na F1 e último brasileiro a correr na categoria; ele substituiu Romain Grosjean nos GPs de Sakhir e Abu Dhabi de 2020, após o grave acidente sofrido no Bahrein pelo franco-suíço.

Campeão da F4 italiana em 2018, o piloto da Charouz também foi vice-campeão da Fórmula 3 Regional em 2019 e disputou a F3 no ano passado, terminando em 15º e obtendo um quarto lugar como melhor resultado.

Globo Esporte