Hamilton diz que Verstappen estava "acima do limite" no GP da Arábia Saudita

(Foto: Sam Bloxham/Getty Images)





A conduta de Max Verstappen no GP da Arábia Saudita desagradou Lewis Hamilton. Vencedor da prova deste domingo em Jeddah, o britânico afirmou que o rival esteve "acima do limite" nos momentos mais tensos da prova, em especial quando freou bruscamente para impedir uma ultrapassagem. Segundo lugar na prova, Verstappen chegou a ser punido em 5 segundos ao ultrapassar Hamilton por dentro de uma curva.

- Para mim, realmente tenho que tentar manter a calma, o que foi muito difícil de fazer. Corri com muitos pilotos diferentes ao longo dos meus 28 anos de carreira, e há alguns que passam do limite para chegar ao topo. Ele (Verstappen) ultrapassou o limite hoje, com certeza - disse Hamilton na coletiva de imprensa em Jeddah.

Sobre a desaceleração de Verstappen, que resultou numa colisão na parte da frente do seu carro, Hamilton afirmou que não entendeu o que o holandês quis fazer.

- Não recebi a informação, então não entendi realmente o que estava acontecendo. De repente, ele começou a recuar, e então meio que se mexeu um pouco. Eu pensei: "Ele está tentando jogar algum tipo de tática maluca?" Eu não sei. Mas então, de repente, ele começou a frear, pisou no freio com tanta força, e eu quase fui completamente para trás dele, o que nos tiraria da corrida.

Hamilton foi além e ressaltou o fato de que jamais provocaria uma batida para eliminar o seu principal concorrente em uma corrida.

- Para ele, não importa se nós dois não terminássemos. Para mim, nós dois precisávamos terminar. Eu evitei colisões com o cara em várias ocasiões. Nem sempre me importo em ser o cara que faz isso, porque você vive para lutar dia após dia, o que eu obviamente fiz - finalizou.

Verstappen e Hamilton estão empatados em pontos no campeonato de pilotos, ambos com 369,5 pontos. O holandês lidera por ter uma vitória a mais. A última etapa da temporada acontece no próximo fim de semana, em Abu Dhabi. Verstappen busca o seu primeiro título, enquanto Hamilton vai brigar pelo octacampeonato mundial.

Globo Esporte