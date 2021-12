"Sou parisiense, mas queria experimentar outra coisa", diz Mbappé sobre tentativa de saída do PSG

(Foto: Getty Images)





A tentativa de Mbappé de deixar o PSG no começo da atual temporada, quando o Real Madrid apareceu como principal interessado na contratação do astro, foi um dos temas abordados em uma entrevista do jovem astro a Thierry Henry, outro ídolo do futebol francês. O jogador de 22 anos viu Henry brincar se a fluência no espanhol estava afiada e foi questionado sobre uma possível frustração por não conseguir deixar Paris há poucos meses. E não hesitou ao responder.

- Um pouco (de frustração). Não é fácil, mas seja lá o que acontecesse, eu ia jogar por um grande clube. Eu sou parisiense, me sinto genial, mas queria experimentar outra coisa - disse Mbappé, em documentário da "Amazon".

Ao fim da temporada passada, quando a janela de transferências de verão foi aberta na Europa, o Real Madrid tentou a contratação de Mbappé, sonho antigo de Florentino Pérez. Porém, o clube parisiense fez jogo duro e recusou ao menos duas propostas merengues, segundo a imprensa espanhola. O diretor esportivo do PSG, Leonardo, chegou a criticar a postura do clube de Madri publicamente, e o negócio não foi para a frente.

Mbappé revelou que a possível saída de Paris - uma vez que seu contrato chega ao fim no meio do ano que vem - começou a mexer com sua mente ainda em junho, quando o jovem estava na disputa da Eurocopa com a seleção francesa.

- Durante a Eurocopa, me fiz muitas perguntas. Conversei muito com meus pais, sabiam que eu queria sair. Meus pais mandaram que eu me concentrasse no campo. Talvez eu estivesse colocando muita energia em outras coisas.

Em meio ao papo aberto com Henry, Mbappé foi questionado sobre o fato de atuar em um elenco super estrelado, no qual Messi e Neymar compõem o ataque ao seu lado. E deixou claro que não quer ter o posto de grande astro do time ao ser questionado sobre quem é o "chefe" na equipe.

- Sabemos que nós três temos que fazer mais, não podemos nos esconder. Assumimos isso. É difícil quando você está em uma equipe com Neymar e Messi, seria tenha a audácia de dizer isso (que sou o chefe), embora pouco importe - comentou.

Globo Esporte