Com pouco espaço no United, Cavani pode rumar ao Barcelona ao fim da temporada

(Foto: Getty Images)





Após perder espaço no Manchester United com a chegada de Cristiano Ronaldo, Cavani pode rumar para outro gigante ao fim da temporada. Segundo o jornal "The Times", o atacante uruguaio é um dos desejos do Barcelona, que está buscando um homem-gol para os próximos anos - e o próprio jogador veria com bons olhos a possibilidade.

Diante das incertezas sobre o futuro da carreira de Kun Agüero, que tem um problema no coração e pode parar de jogar, o Barça deve reforçar seu setor ofensivo nas próximas janelas de transferência. E Cavani seria uma boa opção o mercado, uma vez que perdeu boa parte do protagonismo no United com a chegada de Cristiano Ronaldo - que basicamente atua em quase todos os jogos por 90 minutos.

O jornal diz que Cavani analisa a possibilidade de deixar a Premier League e, aos 34 anos, considera ter pelo menos dois anos jogando em alto nível. Se o negócio se concretizasse, ele faria sua estreia no futebol espanhol, depois de passar por Itália, França e Inglaterra.

A possível transferência só se daria ao fim da atual temporada - e não na janela de janeiro - por uma questão econômica, uma vez que o Barcelona não tem caixa para fazer grandes investimentos. Porém, Cavani ficará livre no mercado no meio do ano que vem, quando seu contrato com o Manchester United chegará ao fim.

Globo Esporte