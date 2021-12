Fluminense vence concorrência com o Inter e encaminha a contratação de Felipe Melo

Horas depois da despedida oficial do Palmeiras, Felipe Melo praticamente definiu seu novo clube: o Fluminense. O Tricolor venceu a concorrência do Inter e encaminhou neste sábado a contratação do volante, de 38 anos, para ser o primeiro reforço do clube para 2022. As negociações estão nos detalhes finais, restando apenas a parte burocrática. O jogador deve assinar contrato por uma temporada na próxima semana.

A diretoria tricolor está otimista para fechar o negócio logo. Internamente, o volante bicampeão da Copa Libertadores da América é visto com o perfil ideal para liderar o time em 2022. Nas Laranjeiras, Felipe Melo ganhou lobby também do ídolo Fred, como revelado pelo presidente Mário Bittencourt em depoimento na última sexta-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

No Palmeiras desde 2017, Felipe Melo colecionou títulos e ganhou, além das duas Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil e um Campeonato Paulista. Revelado pelo Flamengo e com passagens por Grêmio e Cruzeiro no Brasil, o jogador também teve seu nome especulado no Boca Juniors e Estudiantes, na Argentina, e tinha proposta do Internacional. O Colorado ofereceu dois anos de contrato para seduzir o volante, mas a oferta tricolor foi maior financeiramente.

O Fluminense busca um volante "cascudo" no mercado e, além da experiência e liderança de Felipe Melo, na maioria das vezes como capitão, ele também tem outra característica muito valorizada pela diretoria tricolor: a versatilidade para exercer outra função. No Palmeiras, por exemplo, vinha sendo frequentemente utilizado pelo técnico Abel Ferreira como zagueiro.

O Fluminense ainda espera o fim do Campeonato Brasileiro para traçar os rumos para 2022, mas, dependendo só de si nas últimas duas rodadas para se classificar para a Libertadores, a diretoria já vem mapeando o mercado atrás de reforços. O lateral-esquerdo Cristiano, do Sheriff, da Moldávia, destaque na fase de grupos da Champions League, também interessa ao clube.

Globo Esporte