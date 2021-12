Wolff teme que título seja decidido em colisão entre Hamilton e Verstappen

(Foto: Andrej Isakovic - Pool/Getty Images)





O chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, afirmou que teme que o título de campeão da Fórmula 1 em 2021 seja decidido em uma nova colisão entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, dado o histórico recente de animosidades entre eles. Ambos estão empatados na classificação com 369,5 pontos e definirão a sorte do Mundial em Abu Dhabi neste próximo domingo.

- Eu espero que a corrida [de domingo passado, na Arábia Saudita] tenha repercussões suficientes para que todos aprendam com isso e se adaptem para a corrida final (...) Eu não acho que o campeonato mereceu um resultado que foi influenciado por uma colisão. As emoções estão muito, muito carregadas - disse.

A prova no circuito de Jeddah teve vários incidentes e até uma colisão do inglês com Max Verstappen nas disputas diretas que a dupla protagonizou, com o piloto da Mercedes ultrapassando o rival no fim da corrida.

O holandês reclamou do excesso de punições no GP da Arábia Saudita. Não é de hoje que as punições têm tomado os holofotes da disputa pelo título em 2021. No GP de São Paulo, o líder do campeonato espalhou o carro sobre Hamilton para se defender de uma ultrapassagem, mas passou ileso de uma sanção. Isso levou a Mercedes a solicitar junto à FIA a revisão do veredito dos comissários, pedido que foi negado.

Para Wolff, uma disputa ríspida entre os dois pode manchar uma temporada que foi sensacional do ponto de vista técnico.

- Contato que tenhamos uma disputa limpa entre os dois pilotos em Abu Dhabi, vou considerar que foi uma grande temporada - disse o dirigente.

Globo Esporte