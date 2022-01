Janela de inverno abre na Europa e promete definir futuro de Coutinho e primeiros reforços do Newcastle

A janela de transferências de inverno na Europa começa nesta segunda-feira nas grandes ligas do continente e vai até o fim de janeiro. O período normalmente é usado para reposições e ajustes nos elencos, mas 2022 promete mais.

A expectativa é que grandes negociações ocorram agora no meio da temporada. E um clube é o favorito a liderar os gastos no fim: o Newcastle. Recentemente adquirido por um fundo bilionário da Arábia Saudita, o clube inglês vai ter as suas primeiras chances de reforçar o elenco na busca para fugir do rebaixamento na Premier League.

O ge lista alguns jogadores que devem protagonizar transferências de peso no mês:

Philippe Coutinho (Barcelona)

A saída do meia-atacante do Barcelona é quase certa, seja por empréstimo ou em uma negociação definitiva. O brasileiro, de 29 anos, tem o maior salário do elenco, e o clube quer diminuir seus gastos para abrir espaço a novas aquisições.

Ferrán Torres, contratado junto ao Manchester City, só poderá ser inscrito quando o Barça definir a saída de atletas. E Coutinho está no topo dessa lista. O destino mais provável é a Premier League, e o Arsenal é citado como principal candidato a contar com Coutinho. O Newcastle também está interessado.

Dembélé (Barcelona)

O atacante francês, de 24 anos, também tem chances de deixar o Barcelona antes do previsto. E não por necessidade da equipe catalã. Dembélé tem contrato com o clube até junho, e as conversas para renovação não avançaram.

Os salários pedidos pelo jogador não se encaixam na nova realidade do clube, que agora cogita negociá-lo para tentar faturar algo antes que ele saia sem custos. E de quebra abrir mais espaço na apertadíssima folha salarial para novas contratações.

O Manchester United surgiu como possível destino de Dembélé em uma troca que envolveria Martial. Ele também é vinculado ao Newcastle, onde chegaria como grande nome da nova era do clube.

Martial (Manchester United)

O atacante, de 26 anos, deixou claro que quer deixar o Manchester United e buscar um clube onde ganharia mais espaço para jogar. Nesta semana, jornais da Inglaterra e da Espanha noticiaram que ele poderia ser envolvido em uma possível compra de Dembélé junto ao Barcelona.

Morata (Juventus)

É outro alvo do Barcelona. O atacante espanhol, de 29 anos, pertence ao Atlético de Madrid e foi emprestado por dois anos para a Juventus, que não deve exercer a opção de compra. O Colchonero o emprestaria ao Barça. No entanto, a Juve só o deixa ir antes do fim do contrato se conseguir uma reposição. E a peça-chave para essa operação pode estar abaixo.

Icardi (PSG)

O atacante, de 28 anos, vive entre altos e baixos e algumas turbulências fora de campo desde que chegou ao PSG. O time francês estaria disposto a emprestá-lo, e a Juventus surgiu como uma opção. Icardi voltaria ao futebol italiano, onde viveu seu melhor momento, quando vestiu a camisa da Inter de Milão. Se o argentino fechar com a Velha Senhora, Morata tem caminho livre para ir para o Barcelona.

Aubameyang (Arsenal)

Ausente desde que perdeu a faixa de capitão por problemas extracampo, o atacante tem futuro incerto no Arsenal. Aubameyang, de 32 anos, tem contrato com o time londrino até 2023, mas uma transferência imediata é vista como uma solução para o clube e o jogador. É mais um nome vinculado ao Newcastle.

Trippier (Atlético de Madrid)

O lateral-direito, de 31 anos, está perto de voltar para a Inglaterra dois anos e meio após deixar o Tottenham e ir para o Atlético de Madrid. Trippier é o nome mais certo dentre todas as especulações que envolvem o Newcastle. Ele foi titular na vitória contra o Rayo Vallecano no primeiro jogo do Atleti em 2022, mas até mesmo o técnico Diego Simeone admitiu que a saída do inglês é uma possibilidade.

Julián Álvarez (River Plate)

O “Rei da América” deve ir para a Europa. Eleito melhor jogador da América do Sul em 2021, o atacante do River Plate, de 21 anos, é alvo de vários gigantes do Velho Continente, mas um surge como favorito: o Manchester United. O time de Cristiano Ronaldo estaria disposto a pagar a multa rescisória de 20 milhões de euros para contar com a joia argentina.

