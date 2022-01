Trippier deve ser primeiro reforço do novo bilionário Newcastle

(Foto: Getty Images)





O Newcastle acertou com o Atlético de Madrid a transferência do lateral-direito Kieran Trippier. O acordo ainda não foi oficializado pelos clubes, mas a contratação teria custado mais de 12 milhões de libras (aproximadamente R$ 92 milhões), além de bônus por metas atingidas ao final da temporada. O técnico Diego Simeone confirmou nesta quarta-feira a saída do jogador.

— Agradeço a ele pelo tempo que passou aqui. O clube agora deu 48 horas para resolver a sua situação. Comportou-se e trabalhou muito bem. Foi um jogador muito importante para nós e agora temos de olhar para a frente e procurar alternativas para que as coisas funcionem — declarou Simeone, em entrevista coletiva.

O acordo foi sacramentado na noite de terça-feira. O jogador da seleção da Inglaterra e seus representantes também já acertaram detalhes com o Newcastle, segundo os jornais "Telegraph" e "Guardian". O clube inglês agora organiza os preparativos para os exames médicos do lateral-direito, antes de anunciá-lo oficialmente.

De acordo com o diário "As", da Espanha, Trippier vai deixar Madri para estar mais perto da esposa e dos dois filhos, que vivem na Inglaterra. Ele estava contente no Atlético.

O jogador já foi comandado pelo atual técnico do Newcastle, Eddie Howe, quando atuava no Burnley e também em sua passagem pelo Barnsley. Ele disputou 86 jogos nesses dois anos e meio pelo Atlético e conquistou o título do Campeonato Espanhol na temporada passada.

Trippier deve ser a primeira contratação do Newcastle desde que o clube foi adquirido por um fundo de investimentos da Arábia Saudita, em outubro, por R$ 2,2 bilhões. As negociações com o Atlético de Madrid pelo lateral estavam em andamento desde dezembro. Segundo a imprensa inglesa, a diretoria tem a expectativa de fechar com mais reforços nesta janela de transferências de inverno.

O Newcastle é o vice-lanterna do Campeonato Inglês, com apenas 11 pontos em 19 jogos disputados até agora. O último colocado, o Norwich, tem 10. O próximo compromisso do Newcastle será no sábado, contra o Cambridge United, pela Copa da Inglaterra. No dia 15, o time enfrenta o Watford, pela Premier League.

Globo Esporte