Totalmente recuperado, Eriksen entra na mira de clubes ingleses; Tottenham favorito

Após rescindir com a Internazionale, o meia Christian Eriksen pode retornar ao futebol inglês. Segundo rumores na imprensa local, o Tottenham estaria disposto a “repatriar” seu ex-jogador. Outros clubes também estariam de olho uma vez que o jogador chegaria a “custo zero” por estar sem contrato.

Eriksen, de 29 anos, sofreu um ataque cardíaco em junho do ano passado durante a Eurocopa e teve ser submetido a uma operação para colocação de um desfibrilador interno. Fato que o impediu de continuar na Itália devido às restrições médicas para o uso desse tipo de artefato.

E segundo Martin Shoots, o jogador dinamarquês, que já recebeu alta médica, está preparado para voltar à ação.

- As coisas estão indo bem para o Christian. Ele fez vários exames e testes antes do Natal e os resultados foram muito bons. Esperamos que ele comece treino em grupo com uma equipe no final de janeiro - declarou Schoots, ao jornal “Daily Mail”.

Desde o início de dezembro, Eriksen começou treinos no Odense, clube onde atuou nas categorias de base, mas também no clube suíço de Chiasso, não muito longe da fronteira italiana e de Milão, onde ainda tem residência.

Christian Eriksen foi contratado pela Internazionale em janeiro de 2020, após o pagamento de 27 milhões de euros ao Tottenham. O vínculo era válido até junho de 2024. O título do Campeonato Italiano em 2020/21 foi o único dele pelo clube. Curiosamente, Conte, hoje nos Spurs, foi o técnico de Eriksen na Inter.

Globo Esporte